Claudia Schilling (SPD) leitet das 2019 neu geschaffene Senatsressort für Wissenschaft und Häfen. (Frank Thomas Koch)

Alle strahlten um die Wette, als die Unterschriften geleistet waren. Am 13. August vergangenen Jahres setzten die Spitzen des neuen rot-grün-roten Bündnisses ihre Namenszüge unter den Koalitionsvertrag für die kommenden vier Jahre. Nicht nur um Inhalte war zuvor wochenlang gerungen worden, auch um Posten. Denn eines war klar: Die Ergänzung der bisherigen Zweierkonstellation von SPD und Grünen durch einen dritten Regierungspartner würde auch Auswirkungen auf die Verteilung der Senatsressorts haben.

Niemanden überraschte es wirklich, dass sich die Koalitionäre auf die für sie einfachste, für die Steuerzahler aber teuerste Variante eines neuen Ämterproporzes verständigten – der bis dato achtköpfige Senat wurde um ein Mitglied erweitert. Durch die Abspaltung der Abteilung Wissenschaft vom alten Gesundheitsressort und des Häfenbereichs vom Wirtschaftsressort kam es zur Gründung einer neuen senatorischen Behörde für Wissenschaft und Häfen.

Parteitaktisches Kalkül

Diese Kombination war an sich schon unsinnig. Es gibt kaum inhaltliche Berührungspunkte zwischen den beiden Themenbereichen, genauso gut hätte man ein Senatsressort für Kultur, Entsorgung und religiöse Angelegenheiten bilden können. Doch fachliche Erwägungen spielten ja auch keine Rolle. Es ging um parteitaktisches Kalkül. Die SPD wollte dem künftig linksgeführten Wirtschaftsressort die Kontrolle über die Häfen entreißen und gleichzeitig die Proporzansprüche der Bremerhavener Genossen befriedigen. So entstand – angereichert um das heimatlos gewordene Portfolio Wissenschaft – eine neue Behörde unter der Führung der Seestadt-Genossin Claudia Schilling.

Inzwischen lässt sich halbwegs abschätzen, was das kostet. Allein die Zusammenfassung der über das Stadtgebiet verstreuten Dienststellen des Ressorts am neuen Sitz in der Katharinenstraße verursacht Mehrkosten von knapp 300 000 Euro pro Jahr. Noch im Aufbau befindet sich zudem eine eigene zentrale Verwaltung des Ressorts mit zehn Planstellen. Diese wurden nur zum kleineren Teil aus den senatorischen Behörden abgezogen, zu denen Wissenschaft und Häfen bis zum Sommer 2019 gehörten. Das Netto-Plus an Stellen ist schwer zu beziffern, aber die zusätzlichen Personalkosten dürften oberhalb einer halben Million Euro liegen.

Die Aufblähung der Landesregierung ist nicht der einzige Kostentreiber. So hat sich der neue Senat beispielsweise drei sogenannte Regierungskoordinatoren gegönnt. Sie sitzen in den Stäben von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke), Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) sowie im SPD-geführten Rathaus und sollen die Abstimmungsprozesse zwischen den Koalitionspartnern verbessern. Sind diese drei Planstellen wirklich notwendig? Darüber lässt sich streiten. Die Koordination des Regierungshandelns ist das klassische Geschäft der Senatskanzlei. Dort, in der eigentlichen Regierungszentrale, wird ständiger Kontakt zu den Ressorts gehalten, werden Themen abgestimmt, werden aufkeimende Konflikte zwischen den senatorischen Behörden nach Möglichkeit entschärft. Bei der Tätigkeit der zusätzlichen Regierungskoordinatoren geht es offenbar eher um eine parteipolitische Abstimmung. Die Kosten hierfür dem Steuerzahler in Rechnung zu stellen, ist zumindest fragwürdig.

Nun mag man einwenden: Was sind schon ein paar Hunderttausend Euro an zusätzlichen Personal- und Mietkosten in einem 6,2-Milliarden-Euro-Etat? Nicht viel, gewiss. Man kann aber auch anders rechnen: In Bremen zahlen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten pro Jahr im Durchschnitt 7200 Euro an Lohnsteuer, nur ein Drittel davon bleibt tatsächlich in der Hansestadt, also rund 2400 Euro. Allein um die Mehrkosten bei der Miete des Häfenressorts zu tragen, geht also die Lohnsteuer von 125 Arbeitnehmern drauf. Das klingt dann schon nicht mehr nach Peanuts. Es ist deshalb keineswegs platter Populismus, wenn man die gewählten politischen Amtsträger gelegentlich daran erinnert, dass sie das Geld anderer Leute ausgeben und nicht ihr eigenes.