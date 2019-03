Michael Ruf von der Bühne für Menschenrechte, Jahrgang 1976, verbindet Theater mit aktuellen politischen Ereignissen. (Uli Malende)

Soziologie, Psychologie, Erziehungswissenschaften – Michael Ruf hat Studienfächer gewählt, die eine Gemeinsamkeit haben: die Neugierde auf Menschen. „Mich interessieren die Biografien hinter den politischen Schlagwörtern“, sagt der 42-Jährige. „Politik und Medien berichten etwa über die Anzahl der Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind“, sagt er. Aber jeder dieser Menschen habe ein Leben, mit einer eigenen Geschichte.

Wo die Wurzeln seines politisches Interesse liegen, weiß Ruf genau: In seiner Jugendzeit sei er bei der Internationalen Jugendbegegnung in Dachau gewesen. Dort haben die Nationalsozialisten im Dritten Reich das erste Konzentrationslager betrieben. Durch ein Gespräch mit einer Zeitzeugin habe er viel besser verstanden, was er schon aus den Geschichtsbüchern kannte. „Es hat ein Gefühl der Verantwortung geweckt: Dass wir viel dafür tun müssen, dass sich das nicht wiederholt.“

Es gibt noch ein drittes Interesse, das Ruf pflegt: den Film. Schon während des Soziologiestudiums war er an dem Medium interessiert. Nach dem Studium hat Ruf den Kurzfilm „Große Freiheit“ gedreht und dafür mehrere Preise bekommen. Dies habe ihn ermutigt, Film zu studieren – was er schließlich in London getan hat. Dort habe ihn eine Vorführung der britischen Theatergruppe „Actors for Human Rights“ inspiriert, den Schritt vom Film zum Theater zu wagen. Er gründete die „Bühne für Menschenrechte“ – eine Schnittstelle zwischen Theater und Kunst sowie Politik und Aktivismus, sagt Ruf. Selbsterklärtes Ziel der Gruppe ist es, Geschichten zu erzählen, die nachdenklich, wütend und traurig machen.

Solche Geschichten erzählt Ruf mit den „Asyl-Monologen“: Seine Kollegen und er haben Interviews mit Geflüchteten geführt, stunden- oder gar tagelang. Die Antworten der Befragten haben sie zu Monologen umformuliert, die Schauspieler dann auf der Bühne vortragen. Diese Art der Inszenierung nennt Ruf „wortgetreues Theater“: Es werde nichts erfunden, der persönliche Ausdruck der Befragten gewahrt. Wichtig ist ihm dabei: „Ich will den Menschen als Ganzes darstellen und nicht nur seine Flucht.“

Mit den „Asyl-Monologen“ war Ruf bereits vor einigen Jahren in Bremen zu Gast. Daran kann er sich noch gut erinnern: „Wir waren im Schlachthof. Im Dachgeschoss herrschte eine ganz intimie Atmosphäre.“ Nach der Aufführung haben Ruf und die Darsteller wie so oft noch mit dem Publikum gesprochen: „Noch an diesem Abend hat sich eine Initiative gegründet, die Asylsuchende unterstüzt.“

Am 21. März ist die Bühne für Menschenrechte erneut zu Besuch in Bremen, diesmal mit den „NSU-Monologen“ im Brauhaus des Theater Bremen. Das Theaterensemble hat Verbliebene der Opfer befragt, die von der rechtsextremistischen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ermordet wurden. Aber Ruf will nicht nur die Menschen hinter diesem Politikum vorstellen, er will auch Hoffnung geben: „Die Hinterbliebenen haben Stärke gezeigt: Sie sind auf die Straße gegangen, damit gegen die Täter ermittelt wird.“ Er zitiert Elif Kubaşık, die er Anfang 2016 interviewt hat: „Die Täter wollten, dass wir aus diesem Land verschwinden. Das haben sie nicht geschafft.“