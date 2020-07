Auch in Videoschalten der Minister gibt es Pannen. (Senatorin für Wirtschaft)

Im Kopfstand

Eins Komma Fünf Null: Wenn es eine Zahl gibt, die für immer mit 2020 verbunden bleibt, dann diese. 1,50 Meter, die Höchstgrenze der physischen Näherung zu allen, denen man nicht schon beim Frühstück begegnet. Das Abstandsgebot predigt seit Monaten auch der Bremer Senat. Aber wie das nun mal so ist mit dem Wasser und dem Wein: Als kürzlich das Johann-Jacobs-Haus in der City der Öffentlichkeit präsentiert wurde, drängten neben Hausherr Christian Jacobs die Senatorinnen Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Linke) nebst Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) fürs Foto ans unvermeidliche rote Band – auf insgesamt vielleicht gerade mal so 1,50 Metern.

Immerhin wurden sie aufrecht abgelichtet, zumindest Frau Vogt ist da inzwischen auch anderes gewohnt. Bei einer Corona-Abstands-konformen Videoschalte der Konferenz der Wirtschaftsminister/-innen mit Peter Altmaier (CDU) waren drei der Teilnehmer nur kopfüber zu sehen – was immerhin eine Abwechslung zu Mikrofon-Problemen und durchs Bild laufenden Kindern und Katzen war.

Ultimativer Abschied

Apropos Abstand. Den nimmt demnächst, aus Sicht aller, die sich mit den Bremer Finanzen beschäftigen: leider Henning Lühr (SPD). Am 31. Juli ist für Deutschlands dienstältesten Staatsrat nach 50 Jahren und ein paar Tagen im öffentlichen Auftrag Schluss. Generationen von Abgeordneten hat Lühr, der neben seinem enormen Finanzwissen ein beträchtliches Talent sowohl für Satire als auch für Gemüsesorten mit Migrationshintergrund besitzt, mit stets verschmitzter Miene die Hintergründe von Doppik und/oder Kameralistik erklärt.

Vom Parlament verabschiedete sich der in Winsen/Luhe geborene Lühr nach einer Rede op Platt: „Et hett viel Spaß maakt, wie seihen uns, bliev gesund!“ Er hätte auch sagen können: „Wie lesen uns.“ Sozusagen als berufliches Vermächtnis hinterlässt Lühr das soeben im Kellner-Verlag erschienene „Handbuch Finanzen und Haushalt“, das „ultimative Handbuch für die bremische Verwaltung“. Nichts weniger wäre angemessen gewesen.

Zweitklassiger Frust

Werders Klassenerhalt in letzter Minute hat auch die Politik bewegt. Die einen, wie SPD-Chef Mustafa Güngör, der sich schon vor der Relegation auf eine Rettung in letzter Minute festgelegt hatte, weniger, die anderen mehr. Bürgermeister Bovenschulte teilte auf Twitter erleichtert seine Analyse des 2:2 in Heidenheim bei Twitter: „Erst kein Pech und dann kam Glück hinzu.“ Ex-WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler nahm das als Vorlage für ein Foul in der Nachspielzeit.

Er kommentierte: „Ist ein bisschen so, als ob man eine Wahl verliert und trotzdem regiert." Döblers Frust ist verständlich – als Chefredakteur der „Rheinischen Post" kann er nun eine Saison lang bloß zweitklassige Fußballnews aus Düsseldorf vermelden.