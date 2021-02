Das schöne Wetter lockte am Wochenende viele Menschen ins Freie. Nicht alle hielten sich dabei an die geltenden Corona-Auflagen. (Christina Kuhaupt)

Es war das sonnige Wetter, das bei vielen Menschen an diesem Wochenende für gute Laune sorgte. Einige von ihnen verhielten sich jedoch zu sorglos. Wie die Polizei Bremen am Montag mitteilte, kontrollierten die Beamten mehr als 150 Personen, die sich nicht an die geltenden Corona-Regeln hielten. 66 von ihnen erhielten eine Anzeige.

Im Naherholungsgebiet am Achterdieksee trafen die Beamten am Samstag auf mehrere Gruppen, die ohne Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz um ein Feuer saßen oder grillten. Mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen und Platzverweisen bewegte die Polizei die Menschen dazu, den See zu verlassen. Auch in der Bremer Altstadt und rund um die Schlachte kamen nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag viele Menschen zusammen. Die Einsatzkräfte mussten mit Lautsprecherdurchsagen auf die geltenden Regeln aufmerksam machen.

28 Verstöße in Bremerhaven

Die Polizei in Bremerhaven ahndete in der Zeit von Freitag bis Sonntag 28 Verstöße gegen die Corona-Verordnung, wie die Beamten am Montagmorgen mitteilten. Insgesamt hätten sich die Menschen aber an die Regeln gehalten, das Verhalten werde dennoch weiter überwacht und Verstöße verfolgt, so die Polizei.

Beispielsweise stellten Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen an der Friesenstraße fest, dass fünf Personen unterschiedlicher Haushalte sich in einer Wohnung getroffen hatten. Sie verwiesen die jungen Erwachsenen der Wohnung und fertigten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten an.