Eingeschränkter Alkoholverkauf am Vatertag

Polizei an Himmelfahrt verstärkt im Einsatz

Jan-Felix Jasch

Die Polizei wird an diesem Donnerstag verstärkt im Einsatz sein und Kontrollen durchführen. In Bremen ist es an Himmelfahrt nicht erlaubt, Alkohol in einem Bollerwagen oder ähnlichen Vorrichtungen mitzuführen.