Wegen des Coronavirus können sogenannte Vatertagstouren nur eingeschränkt stattfinden. (Christina Kuhaupt)

An Himmelfahrt ist die Polizei Bremen verstärkt im Einsatz und führt Kontrollen durch. In Bremen ist es an diesem Donnerstag nicht erlaubt, Alkohol in einem Bollerwagen oder ähnlichen Vorrichtungen mitzuführen.

Gaststätten dürfen öffnen und auch in ihren Außenbereichen unter Auflagen Alkohol ausschenken. Ein Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken ist aber untersagt. Die Verfügung gilt von 8 bis 22 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, werden Einsatzkräfte die neuralgischen Brennpunkte und Hot Spots der Stadt im Blick haben. Bei Verstößen können Bußgelder zwischen 150 und 500 Euro fällig werden.

Mehr zum Thema Auch Transport in Bollerwagen verboten Bremen schränkt Alkoholverkauf am Vatertag ein Der Transport von Alkohol im Bollerwagen und der Außer-Haus-Verkauf sind dieses Jahr an Christi ... mehr »

Auch der Landkreis Aurich in Ostfriesland untersagte Gaststätten- und Restaurantbetreibern den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol, am Tisch dürfen aber alkoholische Getränke serviert werden. Im Kreis Stade kündigte die Polizei Kontrollen an - ebenso wie in Hannover oder den Landkreisen Uelzen und Harburg. Vor allem an beliebten Treffpunkten wie am Maschsee oder am Steinhuder Meer will die Polizei Hannover präsent sein.