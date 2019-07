Polizeipräsident Lutz Müller sicherte den Fridays-for-Future-Demonstranten die Gesprächsbereitschaft der Polizei zu. (Karsten Klama)

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag die Schülerdemonstration Fridays for Future auf dem Bremer Marktplatz aufgelöst. Die Schüler hatten dort eigentlich übernachten wollen. Die Räumung des Platzes verlief friedlich und im Einvernehmen mit den Kindern und Jugendlichen. Trotzdem ist die Polizei übers Ziel hinausgeschossen, findet ihr Präsident Lutz Müller. „Das hätte man anders lösen können.“ Inzwischen ist die Mahnwache ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt. Bis Freitag, 14 Uhr, dürfen die Schüler durchgehend, also auch nachts, auf dem Marktplatz demonstrieren. Auch die Polizei bleibt involviert, jetzt allerdings in anderer Funktion: „Wir passen auf, dass euch nichts passiert“, versprach Müller am Dienstag bei einem Besuch vor Ort.

Im Laufe des Montags hatten die Schüler ihr Lager auf dem Marktplatz aufgeschlagen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Mit bunten Transparenten und dem festen Willen, „das bis zum Freitag durchzuziehen“, wie eine von ihnen erzählt. Dass sie dafür eine Ferienwoche drangeben und bei Wind und Wetter ausharren wollen, soll auch ein Signal sein. In Richtung all derer, die ihnen vorwerfen, ihre Freitagsdemonstrationen dienten alleine dem Schulschwänzen.

Gegen Abend wurde die Gruppe zwar kleiner, aber neun Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren schlugen ihr Nachtlager vor der Bürgerschaft auf. Dort fielen sie einer Polizeistreife auf, die bei der Kontrolle feststellte, dass die Versammlung nicht wie vorgeschrieben angemeldet war und es außerdem auch keinen Verantwortlichen gab. „Die Einsatzleitung entschloss sich daher, die Mahnwache zu beenden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Nach Rücksprache mit ihren Eltern hätten die Schüler den Marktplatz dann verlassen.

Die Schüler selbst bestätigen dies dem ­WESER-KURIER. Es habe aber keinen Ärger gegeben. „Die waren alle ziemlich nett. Nur einer hatte schlechte Laune.“ Gewundert haben sich die Schüler über das massive Aufgebot. „Die sind da wegen uns neun Leuten mit drei Wagen angerückt.“

Wie üblich wurde der Einsatz morgens von der Polizei nachbereitet. Für Polizeipräsident Lutz Müller stand anschließend fest, dass es falsch war, die Versammlung abzubrechen. Er bedauert die nächtliche Räumung. „Wir ­hatten genügend Ermessensspielraum, um das anders zu regeln.“ Die fehlende An­meldung reiche nicht aus, um so eine Versammlung aufzulösen. „Wir sind nicht dafür da, das Versammlungsrecht restriktiv auszulegen“, betonte Müller. Und schon gar nicht gegenüber jungen Leuten, die mit ihrer ­Aktion bewiesen, was eine engagierte Demokratie ausmache. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, persönlich bei den Schülern vorbei­zuschauen. Bei den Betroffenen kam dies gut an: „Gut, dass er sich entschuldigt hat“, meint eine Schülerin nach dem Besuch. „Und schön, dass er das direkt bei uns gemacht hat und nicht über die Zeitung oder im Internet“, eine andere.

„Besonnenheit“ attestiert Björn Fecker, innenpolitischer Sprecher der Grünen, Lutz Müller für dessen Reaktion. Allerdings sei angesichts von minderjährigen Teilnehmern an der nächtlichen Demo auch den Polizisten für ihre Aktion kein Vorwurf zu machen. „Die Räumung des Protestcamps war unnötig und unangebracht“, sagt dagegen Tim Ruland, stellvertretender Sprecher der Fraktion Die Linke. Er lobt zugleich aber ebenfalls den Polizeipräsidenten.

Die Polizei habe die Auflösung der Mahnwache, bei der auch Minderjährige waren, ­sicher nicht willkürlich, sondern aus bestem Gewissen und Verantwortungsgefühl ver­anlasst, sagt CDU-Fraktionschef Thomas ­Röwekamp. Sollte es Missverständnisse gegeben haben, die nun mit allen Beteiligten ­besprochen wurden, zeige dies ein gutes ­Miteinander. Was auch SPD-Sprecher Matthias Koch so sieht. „Gut, dass die Polizei noch mal drüber nachgedacht hat und dann so schnell reagiert und auf die Schüler zugegangen ist.“

Für Lüder Fasche von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigt dieser Fall das Dilemma der Polizei: „Einerseits will jeder, dass sie sich genau an Recht und Gesetz hält, andererseits erwartet man wie hier zurecht von ihr Fingerspitzengefühl.“ Der Einsatzleiter habe es sicher gut gemeint. „Man stelle sich vor, die Kinder und Jugendlichen wären nachts auf dem Marktplatz angegriffen worden.“ Formaljuristisch habe die Polizei nichts falsch gemacht, sagt Jürn Schulze von der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Der direkte Kontakt von Müller zu den Schülern sei trotzdem zu begrüßen. Bedauerlich sei nur, dass dadurch bei den Beteiligten wie auch nach außen hin, der Eindruck entstanden sei, die Polizei müsse sich entschuldigen.