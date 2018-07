Die Ermittler haben in den beiden Wohnungen 60 Kilogramm Cannabis gefunden. (Arne Immanuel Bänsch/ dpa)

Einsatzkräfte der Polizei Bremen haben am Sonntag, 22. Juli nach zwei Wohnungsdurchsuchungen in Walle und Obervieland 60 Kilogramm Rauschgift, diverse Waffen und Bargeld im sechsstelligem Bereich beschlagnahmt. Wie die Polizei Bremen berichtet, befindet sich der 41-Jährige Wohnungsbesitzer derzeit auf der Flucht.

Der Zivile Einsatzdienst hatte nach Hinweisen aus der Bevölkerung abgedunkelte Fenster an einem Haus in Walle festgestellt und einen deutlichen Marihuana-Geruch wahrgenommen. Für die Wohnung habe die Polizei schnell einen Durchsuchungsbefehl erwirkt und sei fündig geworden. Daraufhin durchsuchten die Beamten auch den Zweitwohnsitz des 41-jährigen Verdächtigen in Obervieland. Auch hier fanden die Einsatzkräfte Beweismittel, so die Polizei.

Die Ermittler beschlagnahmten unter anderem 60 Kilogramm Cannabis, mehrere Schreckschusswaffen und Messer, Goldschmuck und das Bargeld. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen dauern an. (gem)