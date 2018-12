Etwa 70 Kilogramm Cannabis fanden die Bremer Beamten verpackt in Säcken (Symbolbild). (Matthias Balk/dpa)

Hinweise aus der Bevölkerung haben nach Angaben der Polizei Bremen am Sonntagabend zur Beschlagnahmung großer Mengen Cannabis geführt. Die Beamten suchten eine Wohnung in Osterholz auf, die als mutmaßlicher "Drogen-Bunker" gemeldet worden war, also als Lagerort für Rauschmittel.

Schon vor der Tür habe es nach Marihuana gerochen. Die Polizei überprüfte eine Frau in ihrem Auto vor dem Haus, aus dem es ebenfalls stark nach dem Rauschmittel gerochen habe. Im Wagen der 49-Jährigen fanden die Einsatzkräfte etwa acht Kilogramm Marihuana in Säcken.

Mit einem Durchsuchungsbeschluss durchsuchten sie anschließend die Wohnung und beschlagnahmten dort mehr als 60 Kilogramm Cannabis.

Die 49-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ihre eigene Wohnung in Obervieland wurde wenig später ebenfalls durchsucht. Es seien "diverse Beweismittel" sichergestellt worden, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Polizei bittet aus diesem Anlass darum, sie bei verdächtigen Beobachtungen wie abgeklebten Fenstern oder ungewöhnlichen Gerüchen an großen Gebäuden oder Lagerhallen stets zu informieren. (ech)