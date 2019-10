Bei der Durchsuchung wurde ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. (dpa)

Zwei Kilo Marihuana, mehrere hundert Ecstasytabletten, mehrere hundert Gramm Haschisch und eine scharfe Schusswaffe - das ist die Bilanz der Durchsuchung zweier Garagen und einer Wohnung im Schierholzgebiet in Bremerhaven. Nach Angaben der Polizei waren die Ermittler bereits am Dienstagabend darauf hingewiesen worden, dass aus der Garage eines Hauses Drogen verkauft werden. Als die Einsatzkräfte den Ort untersuchten, fanden sie die Drogen und die Waffe. In der Wohnung wurde ein 35 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen. (sei)