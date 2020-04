Drei Männer sollen sich in der Überseestadt ein illegales Rennen geliefert haben (Symbolbild). (Frank Rumpenhorst)

Zeugen haben am Sonntagabend in der Konsul-Smidt-Straße in der Bremer Überseestadt mehrere Fahrzeuge mit aufheulenden Motoren beobachtet und wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens die Polizei informiert.

Vor Ort trafen die Polizisten gegen 21.30 Uhr auf mehrere Männer, von denen sie drei als Fahrer identifizierten. Diese wollten offenbar ein Video zu Promotionszwecken drehen, heißt es im Bericht der Beamten. Dabei sollen die Fahrer deutlich zu schnell gefahren sein, mehrfach die Spur gewechselt und andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und genötigt haben. Deshalb beschlagnahmten die Einsatzkräfte drei hochwertige Autos der Marken Audi und Mercedes und zudem die Führerscheine der drei Männer im Alter von 20, 22 und 36 Jahren. Gegen sie wurden Strafanzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung gestellt.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 zu melden.