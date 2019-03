In der Neustadt beschlagnahmte die Polizei 40 Kilogramm Marihuana. (Polizei Bremen)

Ein Anrufer meldete der Polizei verdächtige Personen im Treppenhaus einer ehemaligen Shisha-Bar in der Pappelstraße. Als die Polizisten in der Bremer Neustadt eintrafen, waren die Verdächtigen bereits verschwunden, hatten jedoch etwas vergessen: Die Ermittler fanden und beschlagnahmten im Flur drei große Säcke Marihuana. Der Marktwert wird auf mehr als eine viertel Million Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an, sie erbittet Hinweise unter (0421) 3 62 38 88 entgegen. (jfj)