Die Polizei Bremen hat am vergangenen Freitag in der Neustadt eine illegale Cannabis-Indoorplantage ausgehoben und insgesamt 690 Pflanzen beschlagnahmt. Der mutmaßliche Betreiber, ein 39 Jahre alter Bremer, wurde vorläufig festgenommen.

Der Aktion vorausgegangen waren nach Mitteilung der Polizei „intensive Ermittlungen“. Sie führten die Zivilkräfte am Freitag zu einem alten Gebäude am Buntentorsteinweg, dessen Fenster mit Jalousien verdunkelt waren. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Bremen in der Tasche, entdeckten die Einsatzkräfte die Plantage und beschlagnahmten Pflanzen und Ausrüstung. Der 39-Jährige konnte in der Nähe gestellt werden, gegen ihn wird nun wegen des illegalen Anbaus und Handels von Cannabis ermittelt.

Appell der Polizei

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, sie bei verdächtigen Beobachtungen wie abgeklebten Fenstern oder ungewöhnlichen Gerüchen etwa bei großen Gebäuden oder Lagerhallen zu informieren. „Die aus den Pflanzen gewonnenen Drogen Haschisch und Marihuana sind als sehr gefährlich einzustufen, da sie am häufigsten unterschätzt werden“, betont die Polizei. Aufgrund von Züchtungen in Indoorplantagen habe sich der THC-Gehalt der Pflanzen seit den 1960er-Jahren um das Zehnfache erhöht. „Mit dieser latenten Steigerung des Wirkstoffgehalts THC sind erhebliche gesundheitliche Auswirkungen verbunden.“