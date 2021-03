Eine Streife war auf den Transporter aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle fanden sie zahlreiche Fahrzeugteile. (Frank Thomas Koch)

Nach dem Diebstahl zahlreicher Katalysatoren im Bremer Stadtgebiet in den vergangenen Monaten ist der Polizei am Donnerstagnachmittag mutmaßlich ein Schlag gegen das Verbrechen geglückt. In einem Transporter an der Schragestraße in Oslebshausen entdeckten Einsatzkräfte 45 vermutlich gestohlene Katalysatoren, wie die Polizei am Freitag berichtete.

Demnach war eine Streife auf den Transporter und vier Männer aufmerksam geworden, die diverse Fahrzeugteile im Inneren des Ford Transit begutachteten. Bei einer Kontrolle entdeckten die Polizisten 45 gebrauchte Katalysatoren, die zuvor alle mit eine Flex abgetrennt wurden. Der 33 Jahre alte Fahrer des Wagens gab an, rund 30 der Katalysatoren von den drei anderen Männern gekauft zu haben. Diese konnten die Herkunft der Teile laut Polizei nicht nachweisen.

Die Polizisten beschlagnahmten die Katalysatoren und nahmen die vier Männer vorläufig fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Tausend Euro und eine Flex-Trennscheibe bei dem 33-Jährigen. Gegen die vier Tatverdächtigen wird wegen Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und Diebstahls ermittelt.