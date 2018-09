Vor der Gaststätte "Schänke" war es im vergangenen Dezember zu der Massenschlägerei zwischen Ultras und Hooligans gekommen. (Christina Kuhaupt)

Nach der Schlägerei zwischen linken Werder-Ultras und rechten Hooligans im vergangenen Dezember hat die Polizei Bremen nun gegen 22 Personen ein Betretungsverbot- und Aufenthaltsverbot erlassen. Das teilten die Beamten am Donnerstagmorgen mit. Das Verbot gilt zunächst für ein Jahr und ist gültig an den Heimspieltagen von Werder Bremen in der Bundes- und Regionalliga sowie bei Freundschafts- und Pokalspielen. Die betreffenden Personen dürfen an diesen Tagen den Bereich rund um das Weserstadion und den Bereich Ostertor/Steintor nicht betreten. Die Aufenthalts- und Betretungsverbote ergingen aufgrund der begründeten Gefahr, dass diese Personen sich zukünftig an Auseinandersetzungen rund um die Spieltage beteiligen werden, heißt es weiter.

Im Dezember 2017 war es nach der Bundesligapartie zwischen Werder und Mainz 05 zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Videos, die im Internet hochgeladen wurden, zeigen, wie vermummte Ultras und mit Möbeln bewaffnete Hooligans vor der Gaststätte „Schänke“ aufeinander losgehen. Die Polizei hat nach diesen Vorfällen eine Ermittlungsgruppe gebildet und über 50 Personen zum Tatvorwurf Tatvorwurf schwerer Landfriedensbruch identifizieren können, heißt es. Auf Antrag der Polizei Bremen hat das Ordnungsamt nun 22 Betretungsverbote erlassen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.

In Bremen kommt es immer wieder zu Gewalt zwischen linken Werder-Ultras und rechten Bremer Hooligans. Im Jahr 2007 überfielen die Rechten eine Ultra-Feier im Ostkurvensaal. Am 19. April 2015 gerieten beide Lager nach dem Werder-Heimspiel gegen den Hamburger SV an der Kneipe „Verdener Eck“ im Viertel aneinander.