Feindliche Lager: Linke Demonstranten werden von der Polizei umkreist, damit sie die Versammlung des Frauenmarsches nicht stören. (Nina Willborn)

Nach der Demonstration in der Bremer Innenstadt am Samstag, bei der das Bremer Bündnis gegen Rechts gegen einen geplanten Frauenmarsch protestierte, hat die Polizei Bremen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Beleidigungen und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Dies teilt sie am Sonntagmorgen mit.

Auf dem Marktplatz trafen die Demonstranten des Frauenmarsches und des linken Protests aufeinander. (Nina Willborn)

Bei dem Protest, der zunächst friedlich vom Hauptbahnhof über das Viertel zog, war es auf dem Marktplatz zu Auseinandersetzungen gekommen. Dort trafen die linken Gegendemonstration auf die Teilnehmer des Frauenmarsches, der dort um 14 Uhr beginnen sollte. Die Gegendemonstranten versuchten mit Lärm, Blockaden, Schubsereien und Beleidigungen den Frauenmarsch zu stören, so die Polizei. "Nur durch das Einschreiten von Polizeikräften konnten Übergriffe auf die Teilnehmer verhindert werden", teilt die Polizei mit. Nach der Absage des geplanten Frauenmarsches ins Viertel durch die Veranstalterin, auch wegen zu geringer Teilnehmerzahl, erfolgte der Abmarsch der Beteiligten unter Schutz der Polizisten.

Frau schlägt Polizisten

Auch die Polizei geriet in den Fokus der Demonstranten: Ihren Angaben zufolge schlug eine Frau mit einer Holzstange einen Polizisten. Gegen sie werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei, weil ein Unbekannter zwei Frauenmarsch-Beteiligten eine reizende Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Der Radfahrer hatte mit der Hand gegen den Außenspiegel des Autos geschlug, in dem die 51 und 71 Jahre alten Männer saßen, die für die Logistik des Frauenmarsches zuständig waren. Als der 71 Jahre alte Fahrer die Fensterscheibe nach unten ließ, um den Spiegel wieder zu richten, habe der Unbekannter die Insassen mit der Flüssigkeit besprüht. Die beiden Männer konnten noch zum Hauptbahnhof fahren und verständigten dort die Polizei. (cah)