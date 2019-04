Im September 2018 wurde in ein Wohnhaus in Rastede eingebrochen. Die Täter gelangten in das Haus, in dem sie die Seitentür aufhebelten. Sie stahlen einen BMW M3 mitsamt Originalschlüsseln und Fahrzeugbrief.

Nur einen Tag später versuchten die Täter, den Wagen bei einem in Händler in Bremen-Hastedt zu verkaufen - dazu kam es jedoch nicht. Wenig später wurde der Wagen auf einem Parkplatz an der Stresemannstraße sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden von den Überwachungskameras des Autohändlers aufgezeichnet. Beide tragen einen Vollbart. Die größere Person war mit einer roten Steppjacke, die kleinere Person mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet. Auch bei dem Einbruch in Rastede wurden die beiden mit dieser Kleidung beobachtet. Die Polizei fahndet nun nach den Männern. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 / 927 115. entgegen. (jfj)