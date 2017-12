Die Polizei Bremen fragt: Wer kennt diesen Mann? (Polizei Bremen)

Das Opfer, eine junge Frau aus Süddeutschland, war für einen Konzertbesuch nach Bremen gereist. Am frühen Morgen des 26. November feierte sie in der Diskothek "La Viva" in der Nähe des Hauptbahnhofes. Wie die Polizei Bremen am Mittwoch mitteilt, traf sie dort zwischen 6 und 6.30 Uhr einen Mann, mit dem sie gegen 7 Uhr die Disko verließ.

Welche Strecke die beiden gingen, ist nicht genau bekannt. Die Frau sei ortskundig gewesen, obwohl sie nicht in Bremen lebte, so die Polizei. In der Utbremer Straße im Bereich des Nord-West-Knotens sei sie von dem Mann in eine Ecke gedrängt und vergewaltigt worden.

Die junge Frau wurde anschließend gegen 8.45 Uhr teilweise noch unbekleidet von einem Streifenwagen in der Nähe des Tatortes gefunden.

Der Täter soll eine schlanke Figur haben, etwa 1,85 Meter groß und Mitte 20 Jahre alt sein. Er habe dunkelblonde bis braune kurze Haare und war mit einer Jeans, schwarzer Lederjacke und einer auffälligen Halskette bekleidet. Wer Hinweise auf seine Identität geben kann oder zwischen 7.30 und 8.45 Uhr im Bereich des Nord-West-Knotens - von der Autobahn 27 kommend in Richtung Innenstadt auf der rechten Straßenseite - etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 melden. (ech)