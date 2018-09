Mit diesem Phantombild suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem Täter. (Polizei Bremen)

Es passierte während eines Spaziergangs am frühen Morgen. Die 33-Jährige ging am Donnerstag, 13. September, um 6.50 Uhr im Park einer Klinik an der Rockwinkeler Landstraße spazieren, als ein Mann sie ansprach. Der Unbekannte habe sie anschließend vergewaltigt, teilt die Polizei Bremen mit.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0421/362-3888 zu melden. Der Verdächtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er ist etwa 1,60 Meter groß, dunkelhaarig und hat eine sportliche Figur. Er hatte ein auffälliges Muttermal im Bereich des linken Unterkieferknochens. An dem Tag trug er eine blaue Adidas-Trainingshose und vermutlich keine Schuhe. Insgesamt soll er ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. (ech)