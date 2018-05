Anhand einer Urinprobe wird per Schnelltest festgestellt, ob der Autofahrer Drogen konsumiert hat. Erscheinen die roten Streifen, ist alles in Ordnung. (Christina Kuhaupt)

Es ist eine Polizeikontrolle, aber die ersten Fragen stellt Tobias Hallstein fast im Plauderton. Ob er von der Arbeit komme und wo er denn hin wolle, erkundigt sich der Polizist bei dem Fahrer des blauen Renault Scénic. "Und? Zum Feierabend vielleicht ein kleines Bierchen gehabt?". Der Mann am Steuer nimmt's gelassen. Nein, kein Bierchen. Und nein, er habe auch nichts geraucht.

Beim anschließenden körperlichen Test schneidet er trotzdem nicht gut ab. Und spätestens jetzt wird es dann doch ernst für ihn. "Um Auffälligkeiten auszuschließen, würden wir Ihnen gerne einen Urintest anbieten." "Drogenerkennung im Straßenverkehr" ist eine Fachtagung überschrieben, die die Bremer Polizei in dieser Woche organisiert hat.

Neben Bremer Polizisten, Zollbeamten und Ärzten nehmen daran auch speziell zu dieser Thematik ausgebildete Polizisten aus neun anderen Bundesländern teil. Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch in Theorie und Praxis, erklärt Franka Haedke, Pressesprecherin der Polizei. Wobei die Praxis aus einer Reihe groß angelegter Kontrollen im Stadtgebiet bestand, eine davon am Mittwochnachmittag stadtauswärts an der Neuenlander Straße.

"Das war nicht besonders gut"

"Arme nach vorne, Finger spreizen, Kopf in den Nacken", weist Tobias Hallstein den Renault-Fahrer an. Der erste von mehreren Tests der Fahrtauglichkeitsprüfung. "Jetzt bitte die Beine schließen, die Augen zu und dann die Zeigefinger im großen Bogen vor dem Körper zusammenführen." Der Fahrer tut, wie ihm geheißen. Oder besser: Er versucht es.

"Das war nicht besonders gut", kommentiert Hallstein, der der Bundesautobahneinheit Südhessen angehört. Was der Autofahrer nicht weiß – die ersten Tests hat er zu diesem Zeitpunkt längst unbemerkt absolviert. Schon bei der plaudernden Begrüßung hat sich der Polizist dessen Pupillen sehr genau angeschaut, auf die Gesichtsmuskulatur geachtet und darauf, ob die Hände beim Überreichen der Fahrzeugpapiere zitterten.

Die Kontrollen, an denen insgesamt rund 90 Personen beteiligt waren, fanden am Dienstag und am Mittwoch jeweils an zwei großen Ausfahrtstraßen statt. Dazu kamen an beiden Tagen mobile Einsatzteams, die in ganz Bremen unterwegs waren. Das Ergebnis für Dienstag: 580 Pkw- und Rollerfahrer wurden angehalten, bei 43 von ihnen Blutproben vorgenommen. 41 hatten Betäubungsmittel konsumiert.

"Außerdem haben wir einen alkoholisierten Fahrer erwischt", berichtet Franka Haedke. "Und 14 Personen, die ohne Führerschein gefahren sind." Diese Art Beifang gibt es auch am Mittwoch. Während Tobias Hallstein mit dem Test fortfährt – "bitte mal mit den Augen dem Stift folgen" –, wirft seine Bremer Kollegin Eva Voßmerbäumer einen genaueren Blick auf den Wagen.

Die TÜV-Plakette ist seit einem halben Jahr abgelaufen. Als der Mann später seinen Kofferraum öffnet, kommen vier leere Bierkisten zum Vorschein. Kein Problem. Dass das Verfallsdatum beim Verbandskasten abgelaufen ist, und zwar "sehr, sehr lange", dagegen schon.

Die körperlichen Tests sind beendet. Hallstein hat mehrere Anzeichen gefunden, die auf Drogenkonsum hinweisen könnten. Das erklärt er dem Mann, verbunden mit dem Angebot eines Urintests. Der Polizeioberkommissar spricht ausdrücklich von "Angebot", aber es eines, das der Betroffene besser annimmt. Hat er nichts konsumiert, ist die Kontrolle damit für ihn beendet.

Atmosphäre ist erstaunlich locker

Verweigert er den Urintest, gibt es alternativ einen Bluttest. Und der kann und wird richterlich angeordnet werden. Wer tatsächlich Drogen genommen hat, kommt an dieser Stelle nicht mehr davon. Aber der Renault-Fahrer hat nichts gegen den Urintest. "Nur ein bisschen, ein paar Tropfen reichen", gibt ihm ein Polizist mit auf den Weg zum Dixie-Klo.

Mit einer Pipette setzt der Beamte kurz darauf zwei Tropfen der Probe auf einen Schnelltest, mit dem Betäubungsmittel nachgewiesen werden können. Nicht nur Marihuana, auch Kokain, Heroin oder Amphetamine. Wie der Test funktioniert, wird jedem der Fahrer ausführlich erklärt. Überhaupt ist die Atmosphäre während des gesamten Procedere erstaunlich locker.

Er habe früher durchaus mal Kokain genommen, erzählt ein etwa 40-jähriger Mann freimütig dem Polizisten, der den Urintest bei ihm durchführt. "Aber das ist lange her", sagt er und grinst. Das Testergebnis bestätigt ihn. Negativ, keine Drogen. Etwas abseits steht Thorsten Prange und beobachtet die Tests mit spürbarer Freude.

"Es ist wichtig, dass die Polizisten geschult werden, um zu erkennen, welche Anzeichen auf Drogenkonsum hinweisen." Prange ist Vorsitzender des "Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" in Bremen, der die Polizeiaktion unterstützt. "Wir arbeiten eng mit der Polizei zusammen und nehmen ihre Erfahrungen mit auf", betont Prange. Nicht zuletzt, um im Gesetzgebungsverfahren entsprechende Empfehlungen geben zu können. "Wir brauchen in der Praxis mehr Sicherheit durch den Gesetzgeber."

Für den Renault-Fahrer ist es nach einer Viertelstunde ausgestanden. "Ihr Test ist negativ", teilt ihm Eva Voßmerbäumer mit. "Sie dürfen weiterfahren." Und darüber ist der Mann so glücklich, dass ihn nicht einmal das Verwarngeld wegen des abgelaufenen TÜVs und des Verbandskastens stört, das ihm die Polizeikommissarin angekündigt. "Super Arbeit", bedankt er sich zum Abschied bei den beiden Beamten.