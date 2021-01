Die Bremer Polizei konnte nach einem Brand drei Tatverdächtige festnehmen. (Marcel Kusch)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oslebshausen am Donnerstag hat die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 18, 20 und 26 Jahren festnehmen können. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Beamten noch am Brandort zwei junge Männer fest, die sich auffällig verhielten und in Widersprüche verstrickt hatten. Wenig später konnte auch in dritter Verdächtiger noch ermittelt werden.

Das Mehrfamilienhaus an der Oslebshauser Heerstraße hatte gebrannt, die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rechtzeitig löschen, sodass niemand verletzt worden ist. Die Ermittlungen gegen die 18, 20 und 26 Jahre alten Tatverdächtigen dauern an.