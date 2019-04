Mit diesen Fotos hatte die Polizei nach dem Mann gefahndet. Da der mutmaßliche Täter identifiziert werden konnte, zeigen wir die Bilder nur noch verpixelt. (Polizei Bremen)

Nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen in den Bremer Wallanlagen Anfang Februar hat die Polizei Bremen nun den mutmaßlichen Täter festgenommen. Nach Polizeiangaben nahmen Spezialkräfte den 18-Jährigen am späten Samstagabend in Stade fest. Hinweise aus der Bevölkerung brachten die Beamten auf die Spur des Verdächtigen. Die Polizei hatte zuvor mit Fotos öffentlich nach dem Mann gefahndet.

Die 16-Jährige war am 5. Februar gegen 23 Uhr an einer Haltestelle im Bereich der Bürgermeister-Smidt-Straße von dem Unbekannten angesprochen worden. Unter einem Vorwand habe er sie in die Wallanlagen gelockt, wo er sie kurz darauf vergewaltigte. (sei/haf)

++ Diese Meldung wurde am 14. April, um 10.30 Uhr aktualisiert. Zuvor haben wir an dieser Stelle einen Fahndungsaufruf der Polizei Bremen abgebildet. ++