17 Autos wurden in der Riedemannstraße abgeschleppt (Archivfoto Focke Stangmann)

Der Erlass von Innensenator Mäurer, nicht zugelassene oder kaputte Autos aus Bremen ohne Vorwarnung abschleppen zu lassen, hat erneut zu Abtransporten geführt. Zuletzt am Donnerstag in Oslebshausen, wo aus der Riedemannstraße an einem Tag 17 Autos abgeschleppt wurden.

Einen Tag zuvor wurden 32 entsprechende Autos in der Straße gezählt. Die Polizei sprach mit den umliegenden Werkstätten und ließ die 17 anschließend noch verbliebenden Autos am nächsten Tag abschleppen. Die Polizei schätzt, dass viele davon im weitesten Sinne zu den Werkstätten gehören.

Das Abschleppen erfolgt kostenpflichtig. Vier Wochen haben die Halter Zeit, ihr Fahrzeug jetzt abzuholen, ansonsten werden die Autos verschrottet oder anderweitig verwertet.

Seit Anfang Juli lässt Bremen nicht angemeldete Fahrzeuge, die an Straßen abgestellt sind, ohne Ankündigung abschleppen. Alleine im Juli wurden so 59 Fahrzeuge entfernt. (hee)