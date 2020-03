Anzeigenannahme nur an drei Standorten

Polizei Bremen schränkt Service in den Wachen ein

Die Polizei in Bremen schränkt ab Montag, 23. März, ihren Bürgerservice in den Wachen ein. Nur in drei Wachen werden ab dann noch Anzeigen aufgenommen, kündigen die Beamten an.