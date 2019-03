In der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei und mutmaßliches Autorennen auf der Oldenburger Straße in Bremen (Symbolbild). (Anspach/dpa)

In der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei und mutmaßliches Autorennen auf der Oldenburger Straße in Bremen. Ein 23-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein und sein Auto wurde sichergestellt, teilte die Polizei mit.

Polizei erhielt Hinweis

Die Polizei erhielt Hinweise auf ein möglicherweise bevorstehendes Autorennen auf der Autobahn 281 mit etwa 30 getunten Autos. Noch bevor die Polizei mit Streifen- und Zivilwagen eintrafen, fuhren die Autos in unterschiedlichen Richtungen davon. Im Zuge der Fahndung wurden zwei Fahrzeuge am Breitenweg gemeldet, die mit lauten Motorengeräuschen und überhöhter Geschwindigkeit über den Breitenweg und dann die Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst fuhren, so die Polizei. Die Beamten verfolgten die beiden Fahrzeuge, dabei beobachteten die Polizisten ein klassisches Straßenrennen, das in Teilen auch gefilmt wurde.

Die Raser waren zwischenzeitlich mit Spitzengeschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern bei erlaubten 60 Kilometern pro Stunde unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Woltmershausen bremsten die nebeneinander fahrenden Autos. Eines der Autos fuhr dann an der Abfahrt aus, das zweite Auto raste mit 100 Stundenkilometern weiter. Der Streifenwagen konnte das Auto schließlich an der Abfahrt zur A281 stellen. Der 23 Jahre alte Fahrer aus Bremen wurde festgenommen. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts eines verbotenen Autorennens.

Weitere Kontrolle in Brinkum

Wenig später traf die Polizei im Einkaufspark an der Bremer Straße in Brinkum rund 20 Fahrzeuge der sogenannten Tuner-Szene an. Die Beamten sperrten die Ausfahrten und richtete eine Kontrollstelle ein. Insgesamt wurden 37 Personen und 23 Fahrzeuge kontrolliert. Technische Manipulationen oder strafrechtliche Verstöße konnten nicht festgestellt werden. Die Angetroffenen verhielten sich kooperativ, so die Polizei Bremen, die die Kontrolle gemeinsam mit niedersächsischen Kollegen durchführte.