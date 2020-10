Die Polizei Bremen fahndet nach Brandstiftern. (Sebi Berens)

Die Polizei Bremen fahndet mithilfe der Öffentlichkeit nach zwei Männern, die im Sommer 2019 zwei Einsatzwagen und den Haupteingang des Polizeireviers Schwachhausen angezündet haben. Außerdem suchen die Beamten nach zwei Männern, die in diesem Januar Feuer an der Steintor-Wache gelegt haben sollen. Als Belohnung für sachdienliche Hinweise loben die Beamten jeweils 4000 Euro aus.

Auch in Schwachhausen wurde ein Anschlag auf das Revier verübt. (POLIZEI BREMEN)

Am 28. Juli 2019 hatten zwei vermummte Personen ein Feuer am Polizeirevier Schwachhausen an der Parkallee gelegt. Wenige Augenblicke später wurden zwei Brandsätze auf das Gelände geworfen. Die unbekannten Täter flüchteten in den Bürgerpark. Videoaufnahmen zeigen, dass die Brandstifter sich mit einem Regenschirm tarnten. Ein Täter trug eine auffällige bunte Umhängetasche. Beide Personen waren dunkel gekleidet, einer trug eine grau-weiße Bommelmütze.

Zwei Männer haben an der Polizeiwache am Steintor Feuer gelegt. (POLIZEI BREMEN)

Am 28. Januar 2020 verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt zu dem umzäunten Gelände des Polizeireviers Steintor an der Hoyaer Straße und deponierten einen Brandsatz vor dem Eingangsbereich. Auch hier verbargen sich die Täter unter einem Regenschirm. In beiden Fällen ähnelte sich der Tathergang, und es wurden später Bekennerschreiben veröffentlicht. Hinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.