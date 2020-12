Die Bremer Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib eines 17-jährigen Mädchens, das vermisst wird und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist (Symbolfoto). (dpa)

Seit diesem Mittwochmorgen wird die 17-jährige Jennifer M. aus Baden-Württemberg vermisst. Das auf ärztliche Hilfe angewiesene Mädchen verließ eine staatliche Unterkunftseinrichtung in Bremen und kehrte bislang nicht zurück, teilt die Polizei mit.

Jennifer M. ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat langes dunkelblondes Haar. Die 17-Jährige war bereits am 27. Juli von ihrem Zuhause in Bühl als vermisst gemeldet worden und konnte am 18. Dezember nach umfangreichen Ermittlungen in Bremen angetroffen werden. „Es lagen keine Hinweise darüber vor, dass sie einer Straftat zum Opfer gefallen ist“, so die Polizei.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jennifer M. nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.