Die Polizei meldet einen Erfolg bei der Fahndung nach dem Täter, der am 19. März eine Bankfiliale an der Hemelinger Heerstraße überfallen hat. Als Tatverdächtiger wurde ein 53 Jahre alter Bremer festgenommen. Auch den Überfall auf einen Supermarkt am 14. Februar in Findorff konnte die Polizei aufklären.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, konnte der 53-Jährige bereits am Donnerstag vergangener Woche von Spezialeinsatzkräften in dessen Wohnung im Bremer Osten verhaftet werden. Derzeit prüfen die Ermittler, ob er für zwei weitere Banküberfälle im Bremer Osten im Juli und November vergangenen Jahres verantwortlich ist.

Bei dem 53-Jährigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen drogenabhängigen Mann, der bereits wegen zwei Banküberfällen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verurteilt wurde. Auf die Spur des Mannes hätten die Ergebnisse kriminaltechnischer Untersuchungen am Tatort geführt.

Am Montag, 19. März, hatte ein mit einer schwarzen Sturmhaube maskierter Mann die Bankfiliale an der Hemelinger Heerstraße um 9.20 Uhr betreten und die 27-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter konnte mit erbeutetem Bargeld fliehen. Das Geldinstitut setzte zur Ergreifung und Verurteilung des Täters eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro aus.

In seiner Vernehmung machte der 53-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zum Tatvorwurf, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Einsatzkräfte eine Softair-Pistole als mögliche Tatwaffe sicher.

Außerdem fanden die Ermittler in der Wohnung Beweismittel, die den 53-Jährigen auch als Tatverdächtigen eines Überfalls auf dieselbe Bankfiliale in Hemelingen im Juli 2017 sowie auf eine andere Bank im November 2017 im Bremer Osten belasten. In beiden Fällen hatte ein einzelner, mit einer Schusswaffe bewaffneter Täter Geld erbeutet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der 53-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Entscheidender Hinweis bei Öffentlichkeitsfahndung

Auch bei den Ermittlungen zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Findorff am 14. Februar dieses Jahres hat die Polizei einen Erfolg erzielt und einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Eine Öffentlichkeitsfahndung habe den entscheidenden Hinweis auf den Täter gebracht, betonen die Beamten. Nachdem auch eine Zeugin des Überfalls den Verdächtigen identifiziert hatte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Am Donnerstag vergangener Woche verhaftete die Polizei den 20-Jährigen, der in seiner Vernehmung "umfänglich geständig" war, wie es im Polizeibericht heißt.

Der 20-Jährige steht zudem unter dem "dringenden Verdacht", im Bremer Umland einen weiteren Raubüberfall begangen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zuvor hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zudem die Raubüberfälle auf drei Discounter, einen Kiosk und eine Apotheke in Gröpelingen und Walle zwischen dem 11. und 23. Januar dieses Jahres aufklären können. Auch hier sitzt ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.