Das Geld war weg, der Schreck riesig. (Symbolbild) (dpa)

Ein junger Mann verliert seine Schwester und dann auch noch sein Geld: Es ist eine bewegende Geschichte, die sich am Wochenende bei der Polizei in Bremen ereignete. Sie beginnt mit einer gewöhnlichen Fundsache und endet mit mitfühlenden Beamten.

Mehr als 1000 Euro hatte ein 59 Jahre alter Mann am Samstag auf einem Bürgersteig in Schwachhausen gefunden. Der ehrliche Finder brachte das Geld zur Polizeiwache in der Bremer Innenstadt. Der Mann gab das Geld nicht nur ab, sondern verzichtete auch auf einen Finderlohn. Ihm hätten ungefähr 40 Euro zugestanden.

Wenige Stunden später erschien auf der Wache ein aufgelöster junger Mann. Der 27 Jahre alte Student hatte schon den gesamten Weg von der Bank nach Hause abgesucht und die BSAG kontaktiert. Doch nirgends war sein Geld zu finden. Er berichtete, dass er sich das Geld geliehen hatte, nachdem seine Schwester unerwartet verstorben war. Für die Überführung ihres Leichnams von Kanada in die Heimat Kamerun musste sich der Mann das Geld leihen. Um die Summe zurück zahlen zu können, hatte der Kameruner neben dem Studium viel gearbeitet. An diesem Samstag hob er das Ersparte ab, um es an seine Kreditgeber zurück zu zahlen.

Mit Kontoauszügen und genauen Angaben über den Ort und die Summe konnte der Mann laut Polizei glaubhaft machen, dass ihm das Geld gehört. Riesig war seine Erleichterung bei der Aushändigung der Scheine.

Eigentlich hätte der Mann allerdings noch eine Verwaltungsgebühr von knapp 100 Euro bezahlen müssen, die in Folge einer Fundmeldung zu entrichten ist. Seine Geschichte hatte die diensthabenden Polizisten jedoch so sehr bewegt, dass sie für den jungen Mann das Geld im Kollegenkreis sammelten. (cah)