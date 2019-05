Die Bremerhavener Polizei hat erneut einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen 22-Jährigen, der für zwei Brände in leerstehenden Wohngebäuden sowie einem Feuer in einem Parzellengebiet am 23. Mai verantwortlich sein soll. Der 22-Jährige war den Beamten beim Brand im Parzellengebiet Auf dem Reuterhamm aufgefallen, weil er die Löscharbeiten sehr aufmerksam beobachtete. Im Zuge einer Personalkontrolle habe sich dann der Anfangsverdacht einer Brandlegung ergeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Dieser habe sich durch Ermittlungen am Folgetag erhärtet. Dabei stellte sich auch heraus, dass der Tatverdächtige sich auch in den Wohngebäuden an der Stresemannstraße und der Straße Am Wischacker aufgehalten habe. "Ob der Beschuldigte auch für andere Brandlegungen verantwortlich ist, werden weitere Ermittlungen zeigen", so ein Polizeisprecher.

Der Brandstifter war den Beamten bei den Löscharbeiten aufgefallen. (Patrick Seeger/dpa)

Mittlerweile liegen auch die Ermittlungsergebnisse für sechs weitere Feuer im Mai vor. So seien vier Pkw-Brände auf technische Defekte zurückzuführen, ein Parzellenbrand durch nicht fachgerecht entsorgte Grillkohle entstanden und Wohnungsbrand an der Körner Straße durch vergessenes Essen auf dem Küchenherd ausgelöst worden. (sei)