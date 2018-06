Die Entenfamilie folgte der Polizistin bis zum Bürgerpark. (Polizei Bremerhaven)

Eine Entenmutter und ihre acht Küken haben am Montagnachmittag für reichlich Aufregung an der Friedrich-Ebert-Straße in Geestemünde gesorgt. Vor dem Hauptbahnhof lief die Stockentenmutter gegen 16 Uhr mit ihren Küken über den Fahrbahntrenner. Ein Streifenwagen warnte den Verkehr, während eine Polizistin sich langsam der jungen Entenfamilie näherte. "Die Entenmutter erkannte möglicherweise die freundliche Staatsgewalt und ließ sich bereitwillig mit ihrem Nachwuchs bei Grünlicht über die nächste Fußgängerfurt in Richtung Gehweg führen", erklärte ein Polizeisprecher.

Unter dem Applaus mehrerer Passanten führte die Polizistin die Entenfamilie über den Bahnhofsvorplatz in Richtung Bismarckstraße und Richtung Bürgerpark, wo die Entenmutter mit ihren Küken durch einen Zaun in Richtung Teich verschwand. (sei)