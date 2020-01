Auf dem Ziegenmarkt stehen zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei. (Sarah Haferkamp)

Die Polizei Bremen durchsucht derzeit mehrere Gebäude in der Helenenstraße im Bremer Viertel. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Zeitung. Hintergründe zu den Durchsuchungen wurden nicht bekannt. Die Polizei will sich am Donnerstag zu den Durchsuchungen äußern. Laut Polizei gibt es keine Verkehrseinschränkungen. (sei)