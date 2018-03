Die Teilnehmer der AfD-Mahnwache wurden von der Polizei umringt und von den Gegendemonstranten abgeschirmt. (Alice Echtermann)

Nach der Demonstration der Bremer AfD unter dem Motto "Kandel ist überall" am Dienstag ermittelt die Polizei gegen rund 20 Gegendemonstranten wegen Landfriedensbruch. Dies sagte die Polizei auf Nachfrage des WESER-KURIER.

Zu der Mahnwache vor der Bremischen Bürgerschaft waren etwa ein Dutzend AfD-Anhänger und rund 80 Gegendemonstranten gekommen. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen. Etwa 20 Gegendemonstranten sind laut Polizei auf die AfD-Teilnehmer zugerannt und versuchten, diesen Schilder und Plakate zu entreißen. Man habe die Kontrahenten schnell voneinander getrennt. Jetzt laufen die Ermittlungen. Außerdem erhalte der Staatsschutz einen Bericht von den Vorkommnissen am Dienstag, sagte ein Polizei-Sprecher.

Die Demonstration "Kandel ist überall" bezieht sich auf den Fall einer 15-Jährigen, die im rheinland-pfälzischen Kandel von einem afghanischen Flüchtling getötet worden war. Die Gegendemonstranten warfen der AfD Bremen vor, den Tod für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Mia war am 27. Dezember in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen worden. Der mutmaßliche Täter ist ihr Ex-Freund, ein afghanischer Flüchtling. Die Schülerin hatte sich Anfang Dezember von ihm getrennt. Kurz darauf zeigte sie ihn wegen Beleidigung, Nötigung, Bedrohung und Verletzung persönlicher Rechte bei der Polizei an.

Bereits kurz nach der Tat gab es erste Zweifel am Alter des Flüchtlings. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft ein medizinisches Gutachten an. Dieses kommt zu dem Schluss, dass der Mann etwa 20 Jahre alt ist. Zuvor galt er als 15-jährig. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Bei einer Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses "Kandel ist überall" in Kandel selbst kam es am vergangenen Wochenende zu gewaltsamen Zwischenfällen. Wohl auch deshalb war die Bremer Polizei am Dienstag mit mehreren Fahrzeugen auf dem Bremer Marktplatz präsent. Polizisten waren in Kandel von Demonstranten aus dem linken Spektrum mit Flaschen und Böllern beworfen worden, wie der Südwestrundfunk (SWR) berichtete.