Die Bundespolizei hat am Bremer Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Graffiti-Schmierer festgenommen, zwei weitere Tatverdächtige konnten fliehen. (Symbolbild). (Holger Hollemann/dpa)

Die Bundespolizei ermittelt gegen eine Gruppe von Graffiti-Schmierern. Ihnen wird vorgeworfen, in Bremen-Vegesack in der Nacht zum Dienstag eine Nordwestbahn über rund 120 Quadratmeter besprüht zu haben.

Die jungen Männer fielen am Dienstagnachmittag im Bremer Hauptbahnhof auf, als sie diese Nordwestbahn längere Zeit fotografierten. Bundespolizisten nahmen zwei 24- und 25-jährige Deutsche aus Wuppertal vorläufig fest. Zwei weitere Verdächtige seien geflohen, teilt die Polizei mit. Einer sei dabei vom Bahnsteig 3 über die Gleise 1 und 2 entwischt.

Das Quartett muss neben strafrechtlichen Folgen auch mit zivilrechtlichen Regressforderungen in Höhe von mehreren tausend Euro rechnen. Bei der Durchsuchung auf der Wache wurden bei den vorläufig Festgenommenen zwei Spiegelreflexkameras sichergestellt und zwei Mobiltelefone beschlagnahmt. An der Kleidung der beiden Männer wurden Farbspuren festgestellt, die zu den verwendeten Graffiti-Schmierereien passen könnten, heißt es im Polizeibericht weiter. Die kriminaltechnischen Untersuchungen dauern an. (rab).