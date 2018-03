Die Polizei hat die beiden Kinder identifiziert, die am 14. Februar einen Getränkemarkt in Bremerhaven überfallen haben. Es handelt sich um 13 und 14 Jahre alte Schüler, teilten die Beamten mit.

Die Kinder hatten den Getränkemarkt an der Straße Twischlehe an dem Mittwochabend gegen 19.30 Uhr betreten und der Angestellten Reizgas in die Augen gesprüht. Dann flohen sie mit dem Geld aus der Kasse. Die Polizei fahndete auch auf Facebook nach den Tätern, und das zahlte sich aus.

Ein Autofahrer las den Facebook-Post und erinnerte sich an zwei Jugendliche, die er an einer Bushaltestelle in Tatortnähe gesehen hatte, wie sie ein Bündel Geld zählten. Der 30-Jährige informierte die Polizei über seine Beobachtung. "Die Ermittlungen konzentrierten sich auf die Erkenntnisse, die schnell zu den gesuchten Tätern führten", teilten die Beamten in Bremerhaven am Montag mit. Es handele sich um zwei 13 und 14 Jahre alte Schüler aus Bremerhaven. Bei Durchsuchungen seien ein Teil des geraubten Geldes und das verwendete Reizgas gefunden worden.