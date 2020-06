Die Polizei hat die mutmaßlich Verantwortlichen für den Brand in einem Gebäude des ehemaligen Schlachthofs in Oslebshausen ermittelt (Symbolbild). (DPA)

Die Polizei hat die mutmaßlich Verantwortlichen für den Brand in einem ehemaligen Schlachthof-Bürogebäude an der Schragestraße in Oslebshausen in der Nacht zu Mittwoch ermittelt. Es handelt sich um drei Bremer im Alter von 20, 22 und 23 Jahren.

Die jungen Männer hatten die Brandlegung sogar mit ihren Handys gefilmt, teilen die Beamten mit. In den Wohnungen des Trios fanden und beschlagnahmten die Ermittler Beweismittel. Die Männer waren teilweise geständig und sehen nun einem Strafverfahren wegen Brandstiftung entgegen.

Bei der Feuerwehr waren am Dienstagabend gegen 23 Uhr Notrufe eingegangen, dass es erneut im Bereich des ehemaligen Schlachthofes brennen würde. Das bestätigte sich - auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern brannte es im Obergeschoss des zweigeschossigen ehemaligen Bürogebäudes in voller Ausdehnung. Auch Teile des Flachdaches wurden vom Feuer zerstört. Personen befanden sich nicht in dem Gebäude.

Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 1.30 Uhr am Mittwoch. Bereits im vergangenen Jahr gab es in Oslebshausen eine Serie von Bränden, unter anderem brannte eine Lagerhalle des früheren Schlachthofes an der Schragestraße ab.