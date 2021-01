Nach den beiden Bränden an der Almatastraße brannte es kurz darauf auch am Jobcenter Bremen-Mitte. (Carsten Rehder / dpa)

Nach dem Brand zweier Autos in Bremen-Walle sowie einem einem Feuer beim Jobcenter Mitte hat die Polizei Bremen die Ermittlungen aufgenommen. Wie die Polizei berichtet, brannte am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr zunächst ein an der Almatastraße abgestellter Opel Astra aus. Gleichzeitig stand ein nur 100 Meter entfernter Audi auf dem Parkplatz einer Immobilienfirma in Flammen. Die Feuerwehr löschte beide Brände, musste nur wenig später aber erneut ausrücken. Unbekannte hatten gegen 1.30 Uhr am Hintereingang des Jobcenters an der Straße An der Weserbahn in der Bahnhofsvorstadt einen Brandsatz gelegt, der den Eingangsbereich beschädigte. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf rund 40.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen in der Almatastraße und An Der Weserbahn gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 entgegen.