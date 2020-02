Bei gezielten Kontrollen hat die Bremer Polizei mehrere Verstöße durch E-Roller-Fahrer festgestellt. (Henning Kaiser/dpa)

Die Bremer Polizei hat am Wochenende in der Innenstadt mehrere alkoholisierte Personen aufgegriffen, die auf E-Rollern unterwegs waren. Ein 19-jähriger Fahrer habe laut Polizeiangaben bei einer Kontrolle auf der Discomeile erheblichen Widerstand geleistet. Ihn erwarte jetzt unter anderem ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Darüber hinaus stellten die Beamten bei fünf weiteren Fahrern Verstöße fest. Die kontrollierten Personen seien unter Alkohol- und Drogeneinfluss gefahren, heißt es seitens der Polizei. Bei einem der Fahrer habe man einen Wert von 2,4 Promille festgestellt.

Die Polizei Bremen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch für E-Scooter die 0,5-Promille- Grenze gelte. Allerdings mache man sich schon ab 0,3-Promille strafbar, wenn man unter Alkoholeinfluss nicht mehr in der Lage ist, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. Für unter 21-Jährige und Führerschein-Neulinge in der Probezeit gelte auch hier die Null-Promille-Grenze, so die Polizei weiter.