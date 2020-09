Die Bremer Polizei hat Radfahrer kontrolliert. (Lennart Stock)

120 Männer und Frauen sind am Dienstagmorgen auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke mit dem Fahrrad bei Rot über die Ampel am Franziuseck gefahren. Die Anzahl der Verstöße sei erschreckend hoch gewesen, teilte die Polizei mit. Mehrere Kontaktpolizisten aus dem Bremer Süden sowie Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hatten sich für die Dauer von etwa zwei Stunden auf der Brücke in Richtung Innenstadt postiert.

Dort mussten all diejenigen anhalten, die von den Polizeibeamten dabei beobachtet wurden, wie sie trotz roter Fahrradampel weiterfuhren. Wer mehrere Sekunden nach Umschalten der Ampel auf Rot die Straße überquerte, musste mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Gebühren rechnen. Einen Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg gab es dazu.

Unfallzahlen steigen

Zusätzlich zu den 120 Rotlichtanzeigen bekamen drei Radfahrer eine zusätzliche Anzeige, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Zweimal wurden Rennradfahrer gestoppt, die bei ihrer Rotlichtfahrt beinahe einen Zusammenprall mit einem Auto verursachten, teilte die Polizei mit. 2019 gab es nach Angaben der Polizei zehn Unfälle zwischen Autos und Radfahrern am Franziuseck.

Grundsätzlich sind dort viele Radfahrer in beiden Richtungen zwischen Neustadt und City unterwegs, zahlreiche Autofahrer biegen in Richtung Stadtwerder ab. Bei sämtlichen Unfällen wurden die Radfahrer verletzt, einer von ihnen schwer. Für 2020 geht die Polizei von einer steigenden Zahl von Unfällen an dieser Stelle aus. Ein Grund dafür: Wegen der Corona-Pandemie seien viele Menschen aufs Fahrrad umgestiegen.