Mehr als 500 Geschwindigkeitsverstöße registrierte die Bremer Polizei bei einer Großkontrolle. (Bernd Settnik/dpa)

Die Bremer Polizei führte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Geschwindigkeitskontrolle in der Innenstadt durch. Dabei kam heraus, dass mehr als 500 Autofahrer zu schnell unterwegs waren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei den Kontrollen erwischten die Polizisten einen Fahrer, der mit 137 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone fuhr. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer zu erwartenden Geldbuße von 1350 Euro und einem dreimonatigen Fahrverbot eingeleitet, heißt es nach Polizeiangaben.

Die Beamte hatten drei Kontrollstellen und zwei Geschwindigkeitsmessstellen in der Bahnhofsvorstadt eingerichtet und nahmen ab Freitag, 19.30 Uhr zu schnelle Autofahrer ins Visier. Auch nach getunten Sportwagen hielten die Beamten Aussicht, konnten jedoch keine Verstöße feststellen.

Insgesamt wurden 214 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Dabei wurden auch Verstöße wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss (Amphetamin, Kokain) zur Anzeige gebracht oder Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Gesamtergebnis: 506 Geschwindigkeitsübertretungen, die 24 Fahrverbote, 210 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie 296 Verwarnungen zur Folge haben. (jfj)