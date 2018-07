Kontrolle an Bürgermeister-Smidt-Brücke

Polizei erwischt Raser mit 93 Stundenkilometern in Bremer City

Nach dem tödlichen Unfall am Brill in Bremen hat die Polizei am Donnerstagabend an der Bürgermeister-Smidt-Brücke Geschwindigkeiten gemessen. Das Ergebnis: 29 Fahrer waren zu schnell unterwegs.