Am Bahnhof Mahndorf haben zwei Männern einen Straßenbahnfahrer angegriffen. (Christian Walter)

Die Polizei Bremen fahndet öffentlich nach zwei Unbekannten, die im Juli 2019 einen 60-Jährigen in der Straßenbahnlinie N1 schwer verletzt haben sollen. Dies ist bereits die zweite Öffentlichkeitsfahndung, da beim ersten Mal keine entscheidenden Hinweise einliefen.

Der 60-Jährige wollte am 25. Juli vergangenen Jahres kurz nach 0 Uhr die leere Straßenbahn an der Endhaltestelle am Bahnhof Mahndorf durchsehen. Dazu ging er durch die Abteile und wurde dabei offenbar von hinten angegriffen. Zwei unbekannte Männer schlugen und traten mehrfach auf den am Boden liegenden Fahrer ein und benutzten dabei auch einen unbekannten Gegenstand. Der 60-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 60-Jährige wurde von den Männern schwer verletzt. (POLIZEI BREMEN)

Einer der Täter trug ein weißes Oberteil, eine Jeanshose und dunkle Schuhe mit weißem Sohlenrand. Der andere Täter trug eine schwarze Jacke, darunter ein helles Oberteil, eine dunkle Hose und helle Schuhe. Beide hatten schwarze Haare und sind etwa zwischen 18 und 22 Jahre alt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter (0421) 362 3888 entgegen.