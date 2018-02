Eine Aufnahme des mutmaßlichen Räubers, wie er den Supermarkt in Bremen-Walle betritt. (Polizei Bremen)

Mit einer Pistole bedrohte ein maskierter Räuber eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Vegesacker Straße am Mittwoch gegen 12 Uhr. Wie die Polizei Bremen mitteilte, forderte er die 30-Jährige dazu auf, die Kasse zu öffnen, um anschließend selbstständig in die Kasse zu greifen. Die Geldscheine stopfte er in einen mitgebrachten Stoffbeutel und flüchtete dann zu Fuß in Richtung Helgoländer Straße.

Die Polizei Bremen sucht nach Zeugen

Nun fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit Fotos nach dem Unbekannten.

Der Räuber wurde als etwa 1,75 Meter groß, circa 25 Jahre alt, schlank und mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Er trug eine beige Kapuzenjacke mit Camouflage-Muster, eine beige Hose und ein schwarzes Halstuch mit weißem Muster. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen. (wk)