Nach einem Raubüberfall fahndet die Polizei mit Fotos der Täter. (POLIZEI BREMEN)

Bremen. Nachdem zwei maskierte Männer mit Machete und Messer bewaffnet einen Getränkemarkt in Vegesack überfallen haben, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit Fotos nach den Tätern. Sie erbeuten bei dem Raub am Freitag, 1. Februar, Bargeld und flüchten.

Die Männer betraten an dem besagten Abend kurz vor Ladenschluss gegen 19.45 Uhr das Geschäft an der Hermann-Fortmann-Straße. Nach Polizeiangaben gingen die Täter zielgerichtet zur Kasse, wo einer von ihnen die 22-jährige Angestellte mit einer Machete bedrohte und sie aufforderte, die Kassenlade zu öffnen. Der Mann habe einige Geldscheine entnommen, während der zweite Täter „mit einer Art Taschenmesser“ einen weiteren Mitarbeiter bedroht habe, so die Polizei. Anschließend flüchtete das Duo laut Bericht auf der Hermann-Fortmann-Straße in Richtung Haven Höövt.

Der Tatverdächtige mit der Machete soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig gebaut sein. Er trug er eine schwarze Skimaske, schwarze Lederhandschuhe, eine dunkle Jacke, dunkelblaue Jeans mit Löchern sowie schwarze Sportschuhe. Der zweite war etwa 1,90 Meter groß und hatte vermutlich einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer dunkelgrünen Jacke der Marke Wellensteyn, hellblauen Jeans mit Löchern und schwarzen Sportschuhen. Zur Maskierung nutzte er ebenfalls eine schwarze Skimaske.

Wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Männer geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 zu melden. Weitere Fotos der Täter sind auf der Internetseite der Polizei unter www.polizei.bremen.de zu finden.