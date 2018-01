Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach diesem Mann. (Polizei Bremen)

Der Mann hatte den Supermarkt an der Gröpelinger Heerstraße am Freitagnachmittag betreten. Anschließend bedrohte er eine Kassiererin mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Als es ihm nicht schnell genug ging, habe er die Kasse geöffnet und mehrere Geldscheine eingesteckt, berichtet die Bremer Polizei. Anschließend flüchtete der Räuber mit der Beute in Richtung Grünzug West.

Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Flüchtigen.

Der Räuber wird auf circa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß geschätzt. Er soll dunkelblonde, kurze Haare und einen Bart haben. Bei dem Überfall trug er eine schwarze Sporthose, ein schwarzes Sweatshirt, ein dunkelblaues Cappy und weiße Sportschuhe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0421/ 362-3888 zu melden. (wk)