Die Polizei verhaftete mehrere mutmaßliche Einbrecher. (Friso Gentsch/dpa)

Die Bremer Polizei hat am Osterwochenende mehrere mutmaßliche Einbrecher festgenommen. An der Gröpelinger Heerstraße bemerkten Beamten Sonnabendnacht bei einer Streifenfahrt, dass die Scheibe eines Friseurgeschäfts eingeschlagen war. Zwei Männer, die sich vor dem Laden aufhielten, flüchteten nach Angaben der Polizei, als sie die Einsatzkräfte sahen. Wenig später nahmen die Polizisten die beiden fest. Bei den 23 und 31 Jahre alten Männern fanden sie Bargeld sowie beim Jüngeren eine geringe Menge Cannabis. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls. Der 23-Jährige muss sich zudem wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

In der Bahnhofsvorstadt wurde ebenfalls ein mutmaßlicher Einbrecher gefasst. In der Nacht von Montag auf Dienstag alarmierte ein Zeuge die Polizei, weil ein Mann aus einer Bäckerei am Bahnhofsvorplatz eilte. Als die Beamten den 27-Jährigen stellten, bewarf er sie nach Polizeiangaben mit zuvor erbeuteten Getränketüten. Das brachte erwartungsgemäß wenig: Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und besonders schweren Diebstahls.

Erfolglos verlief derweil ein Einbruchsversuch an der Hammer Straße im Ortsteil Neuenland. Ein Zeuge beobachtete am Ostermontag gegen 2 Uhr nachts, wie sich zwei Männer an der Tür eines Wohnhauses zu schaffen machten. Die alarmierten Polizisten fassten die 19 und 20 Jahre alten Männer wenig später und entdeckten Einbruchswerkzeug in der Nähe des Tatortes. Bei der Festnahme wehrte sich der 20-Jährige und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen versuchten Einbruchs und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.