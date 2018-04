Die mutmaßlichen Serieneinbrecher konnten gefasst werden (Symbolbild). (Björn Hake)

18 sehr ähnliche Einbrüche in Geschäfte hat es in diesem Jahr in Bremen und Niedersachsen gegeben, nun sind die zwei mutmaßlichen Einbrecher von der Polizei festgenommen worden. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Als die 31 und 35 Jahre alten Bremer waren Ende vergangener Woche im Steintorviertel kontrolliert wurden, fanden die Polizisten bei ihnen verschiedene Zigaretten. Kurz zuvor war in eine Tankstelle in der Steinsetzerstraße eingebrochen worden. Die Männer gaben den Einbruch zu.

Ob sie auch mit den übrigen Einbrüchen in Verbindung stehen, ermitteln die Beamten jetzt. Diese wurden alle auf eine ähnliche Art durchgeführt: Mit gestohlenen Motorrollern rammten die Täter in der Nacht Eingangstüren von Geschäften und verschafften sich so Zugang. Anschließend stahlen sie vorzugsweise Tabakwaren. Da sechs der 18 Einbrüche in Niedersachsen stattfanden, arbeitet die Polizei Bremen mit den Beamten des benachbarten Bundeslandes zusammen. (hee)