Erfolgreiche Ermittlungsarbeit: Die Bilder aus der Überwachungskamera und Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei zum Täter. (dpa)

Nachdem in Bremen in den vergangenen Wochen mehrere Taxifahrer überfallen worden waren, fahndete die Polizei mit Fotos aus Überwachungskameras nach dem Täter. Nach der Veröffentlichung der Bilder erhielt die Polizei mehrere Hinweise aus der Bevölkerung und ermittelte die Identität des Verdächtigen.

Sie nahmen den 29-Jährigen am Freitag vor seiner Wohnung fest. In dieser stellten die Beamten Beweismittel sicher, woraufhin der Mann in einer anschließenden Vernehmung die Raubtaten einräumte. Ein Haftrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Die weiteren Ermittlungen dauern an, heißt es von der Polizei weiter. (lis)