Bei einem Messerangriff in der Dirschauer Straße in Gröpelingen war eine 37-Jährige am frühen Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, konnte der mutmaßliche Täter am Dienstagnachmittag in Gröpelingen festgenommen werden. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Lebensgefährten der Frau.

Der 26-jährige wurde in der Nähe des Tatortes von einer Rettungswagenbesatzung in einem hilflosen Zustand aufgegriffen und der Polizei übergeben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (var)