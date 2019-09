Einsatzkräfte haben zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu einem dritten laufen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Mehrere Personen sind in der Nacht zu Dienstag am Bremer Hauptbahnhof in einen Streit geraten. Das berichtet die Polizei Bremen. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein 25-Jähriger einem anderen jungen Mann gegen 3 Uhr morgens ein Bein, sodass dieser auf den Boden fiel. Anschließend trat er ihm gegen den Kopf. Mindestens zwei weitere Personen taten es ihm gleich und traten ebenfalls auf das Opfer ein - darunter ein 14-jähriges Mädchen. Damit nicht genug: Im Anschluss stieß der 25-Jährige einen weiteren Mann zu Boden und trat auch diesem mit den Füßen gegen den Kopf. Auch hier beteiligten sich seine beiden Begleitpersonen. Danach flüchteten sie.

Mithilfe der Videoaufnahmen am Hauptbahnhof konnte die Auseinandersetzung beobachtet werden und die 14-Jährige sowie der 25-Jährige noch in Tatortnähe gefasst und vorläufig festgenommen werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen laufen.

Die beiden Opfer im Alter von 20 und 21 Jahren wurden verletzt am Tatort vorgefunden. Während der 21-Jährige nicht behandelt werden wollte, wurde der 20 Jahre alte Mann in eine Klinik gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0421 362 3888 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. (var)